L17-Führerschein für Lkw-Fahrer? 30.000 Kilometer im ersten Jahr

Oberösterreichs Feuerwehren machten in den vergangenen Wochen mobil: Wer den C- bzw. CE-Führerschein erwerben möchte, solle sich spätestens bis Ende Juni melden. Denn ab 1. Juli würden die Fahrstunden aufgestockt und die Ausbildung damit empfindlich teurer. Von 300 (C-Schein) bzw. 500 Euro (CE-Schein) zusätzlich war die Rede.

Von zehn auf 16 Stunden

Tatsächlich plante das Verkehrsministerium (BMVIT), die Fahrstunden beim C-Schein (im Rahmen der B-Führerscheinausbildung) von acht auf zwölf sowie beim CE-Schein von 6 (C) bzw. 4 (CE) auf jeweils 8 Fahrstunden zu erhöhen – also insgesamt zehn auf 16 Stunden.

"Die Erhöhung macht durchaus Sinn", sagt Joachim Steininger, Fahrschulbetreiber aus Steyr. "In Deutschland haben’s sechs Mal soviel Fahrstunden." Schließlich sei eine bessere Ausbildung auch im Sinne der Verkehrssicherheit.

Umsetzung ungewiss

Eine entsprechende Änderung der Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung (KDV) liegt im Parlament zur Begutachtung. Ob der Antrag rechtzeitig vor dem 1. Juli beschlossen wird, ist nicht nur wegen der angespannten politischen Lage unsicher. Denn auch die Wirtschaftskammer (WKO) hat keine Freude mit der Neuerung. "Wir planen ein größeres Projekt", sagt Alexander Klacska, zuständig in der WKO für die Sparte Transport und Verkehr. Und dies brauche noch ein wenig Vorbereitung. Das Vorhaben der WKO: ein L17-Lkw-Führerschein.

Derzeit beginnen Burschen und Mädchen im Alter von 16 Jahren mit dem Lehrberuf "Lkw-Lenker" und dürfen erst mit 18 die Führerscheinausbildung beginnen. Auf dem Lkw-Fahrersitz (40-Tonner) dürfen die Lehrlinge erst mit 19 Platz nehmen. "Die Zeitspannen sind zu lang, das macht die Ausbildung unspannend", sagt Alexander Klacska.

Start mit 16 Jahren

Sein Projekt: Mit 16 können Lehrlinge mit der C- bzw. CE-Führerschein-Ausbildung beginnen, mit 17 auf dem Lkw-Fahrersitz Platz nehmen – neben einem erfahrenen Ausbildner. Im ersten Jahr sollen die Burschen und Mädchen so 30.000 Kilometer zurücklegen. Und daneben die Berufsschule besuchen. Weitere Module könnten dazugebucht werden: Ausbildung zum Kranführer, Busfahrer, Staplerfahrer etc.

Mit dieser neuen Ausbildung möchte die WKO den Beruf des Lkw-Fahrers attraktiver machen und dem Arbeitskräftemangel entgegenwirken. Kurzum: Künftig sollen Jugendliche nicht mehr zu Lkw-Lenkern, sondern zu Truck-Operateuren ausgebildet werden. Noch vor dem Sommer soll das Wirtschaftsministerium in das Projekt eingebunden werden. Ob parallel dazu trotzdem die Ausbildungsstunden angehoben werden, konnte diese Woche in Wien niemand sagen.

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at