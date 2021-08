"Unser Vertrieb wird dieser Tage völlig umgekrempelt", sagt Pamela Sams von Mercedes Österreich. Für die österreichweite Umstellung auf den Direktvertrieb wurden in der Zentrale in Eugendorf 60 neue Jobs geschaffen, die Belegschaft wird damit um ein Viertel aufgestockt. Die Personalchefin des Importeurs holte bereits Dutzende Spezialisten an Bord, doch sind noch immer rund zehn Positionen unbesetzt.