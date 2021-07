Kleine Nieren, starke Motoren

BMW verpasste dem Zweitürer kleine flache Nieren mit aktiver Luftklappensteuerung, Voll-LEDs und erstmals ein Head-up-Display. Zwei Benziner und einen Diesel bieten die Münchner an: Im 220i treibt ein 184 PS starker Vierzylinder das Coupé an, im 220d ein 190-PS-Selbstzünder. Spitzenmodell ist der M240i mit Allrad. Der Reihensechser erzeugt 374 PS und beschleunigt den 2er in 4,3 Sekunden von null auf 100 km/h. Markteinführung ist Anfang 2022.