Kia kann nicht widerstehen: Der EV9 ist ein SUV

Faktum ist: Die SUV erfreuen sich dank hohem Einstieg und feiner Rundumsicht höchster Beliebtheit. Der Nachfrage konnte auch Kia nicht widerstehen und legt nach dem flotten Crossover EV6 einen robusten SUV auf: den EV9. Aufgebaut auf der E-GMP-Plattform, streckt sich der Koreaner auf mächtige 4,93 Meter. Die Breite ist mit 2,05 Meter wie auch die Höhe mit 1,79 Meter nicht weniger üppig.

"Kirk an Enterprise": das Cockpit Bild: Kia

Die Inneneinrichtung gestaltete Kia zumindest im Concept-Car futuristisch, ob diese Gestaltung dann inklusive des fünfeckigen Lenkrades im Serien-Modell übernommen wird, steht in den Sternen. Fakt ist aber schon jetzt: Der Mega-SUV beschleunigt in fünf Sekunden von 0 auf Tempo 100, die Reichweite gibt Kia mit praktikablen 540 Kilometern an. Wann der EV9 auf den Markt rollt, ist unklar. Ende 2022, spekulieren die einen, im Frühjahr 2023, die anderen.