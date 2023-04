Kein Heckfenster, aber mit mächtig Dampf unterm Blech

Offenbar ein Must-have der Hersteller: Ein E-Modell, das in drei und noch was Sekunden von 0 auf Tempo 100 beschleunigt. Mit dem Polestar 4 gehört das Volvo-Geely-Konglomerat nun auch zum Club dazu. 3,8 Sekunden benötigt der neue 4er für den Sprint – so wenig, wie noch kein anderer Serien-Polestar zuvor.

Ein Akku, zwei Varianten

Möglich machen den Rekord zwei permanentmagnetische Synchronmotoren, die 400 kW (544 PS) bzw. 686 Nm erzeugen. Zumindest in der Long-Range-Dual Motor-Version. Die Single-Variante mit einem E-Motor im Heck leistet 200 kW (272 PS) bzw. 343 Nm. Als Reichweiten geben die Schweden 560 bzw. 600 Kilometer an. Wobei das Ein-Motoren-Modell mehr Kilometer abspult als der Performance-Bruder, der bei wenig Last den vorderen E-Motor abkoppeln kann.

Beide Elektriker sind mit einer 102-kWh-Batterie ausgerüstet, die mit 200 kW (DC) bzw. 22 kW (AC) geladen werden kann. Und auch Strom an externe Verbraucher abgeben kann (Vehicle-to-Load-Funktion – V2L). Serienmäßig verbauen die schwedischen Chinesen eine Wärmepumpe, die die Umgebungswärme für die Vorkonditionierung der Kabine und der Batterie nutzt.

Designmäßig entwickelte sich Polestar sichtbar weiter. Die Zeichner drückten die Motorhaube deutlich weiter nach unten als noch beim 2er und 3er, dafür verzichteten die Designer beim SUV-Coupé auf ein Heckfenster. Damit würde laut Polestar ein "neuartiges Erlebnis für die hinteren Fahrgäste ermöglicht". Und für den Fahrer ebenso – Stichwort: Rückspiegel.

Innen schwindet der Anteil an neuem Kunststoff, verwendet wird bis zu 100 Prozent recyceltes PET. So werden beispielsweise die Teppiche aus recycelten Fischernetzen hergestellt.

Auch im 4er packt Polestar Google (Maps, Assistant, Play) ins Infotainment-System. Eine Harman-Kardon-Anlage mit zwölf Lautsprechern leistet bis zu 1400 Watt.

Der Polestar 4 wird im November 2023 in China auf den Markt kommen, Anfang 2024 folgt Europa. Ab-Preis: 60.000 Euro.

Polestar: Die Sicherheit

Als Volvo-Ableger steckt das Thema „Sicherheit“ in der

Polestar-DNA. An Bord sind zwölf Airbags. Zwölf Kameras, ein Radar sowie zwölf Ultraschallsensoren füttern das Sicherheitssystem mit Daten. Unter anderem mit Fahrerdaten: Per Kamera wird beispielsweise überwacht, ob der Fahrer an Müdigkeit leidet.

