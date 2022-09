Junger Enthusiasmus trifft harte Realität

Die beiden Spezln seit der Schulzeit, Laurin Hahn und Jona Christians, hatten große Pläne: ein E-Auto bauen, das auch während der Fahrt lädt. Stichwort: PV-Anlage an Bord. Und leistbar soll der Wagen sein – im Gegensatz zu den meisten anderen Stromern.

Erster Termin platzte 2019

2016 gründeten die Bayern Sono Motors, Mitte 2019 sollte das Produkt dieses Enthusiasmus auf den Markt kommen. 5000 Einheiten pro Jahr waren der Plan, doch dann bremste die harte Realität das Projekt ein. Die Technik, die Finanzierung, das Personal – die Münchner unterschätzten den Bedarf grundlegend.

Anfang 2017 waren sechs Mitarbeiter beschäftigt, 2018 waren’s 36, heute sind’s 300, Tendenz: steigend. Der Finanzbedarf ist gewaltig, nach dem Ausstieg eines chinesischen Investors spülte eine Crowdfunding-Kampagne 50 Millionen Euro in die Start-up-Kasse – weil auch ein Unternehmer seinen gewichtigen Teil beisteuerte. Und unbeirrbare Kunden an das Projekt glauben. 19.000 Vorbestellungen liegen auf dem Tisch, jeder hat 500 Euro angezahlt. Zwischenzeitlich gingen die Bayern im November 2021 an die Börse, um Geld zu lukrieren.

Zuerst sollte der Sion in Schweden produziert werden, jetzt sind Hahn und Christians, die beiden CEOs von Sono Motors, mit dem finnischen Werk Valmet handelseins. Mitte bis Ende 2023 steht als Produktionsstart im Kalender.

Solarstrom für 112 Kilometer

Das Konzept des Sion klingt durchwegs pfiffig. Solarpaneele auf dem Dach, den Türen etc. erzeugen im Durchschnitt Strom für 112 Kilometer pro Tag, im Sommer bei konstanter Sonneneinstrahlung sollen’s gar 245 Kilometer sein. Der 54-kWh-Akku mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP) soll laut Hersteller 3000 Ladezyklen bzw. 900.000 Kilometer halten. Die Ladeleistung gibt Sono Motors mit 11 kW (AC) bzw. 75 kW (DC) an. Der Fünfsitzer gibt aber auch Strom ab: 3,7 kW (Haushaltssteckdose) bzw. 11 kW (DC) für andere Stromer. Als WLTP-Reichweite nennt das Werk 305 Kilometer.

Technische Daten

3-Phasen-Synchronmotor

Leistung: 120 kW

max. Drehmoment: 270 Nm

Akku: 54 kWh

Leergewicht: 1730 kg

Zuladung: 450 kg

Ladeleistung DC: 75 kW

Ladeleistung AC: 11 kW

Verbrauch: 16 kWh

Reichweite WLTP: 305 km

L/B/H: 4470/1830/1660 mm