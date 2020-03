Seit 50 Jahren öffnet der Linzer Autofrühling verlässlich Jahr für Jahr die Pforten – zuerst in der ESG-Bushalle, später im Linzer Design Center. Wenn der aktuelle Präsident Michael Schmidt am 13. März die Jubiläumsschau eröffnet, erwartet die Besucher ein prall gefülltes Paket an Höhepunkten.