Jeep Avenger nun auch als Benziner verfügbar

Als der neue Jeep Avenger im vergangenen Jahr vorgestellt wurde, sollte der kleine SUV im überwiegenden Teil Europas ausschließlich als vollelektrische Version angeboten werden. Ausnahmen wurden nur für jene Märkte gemacht, in denen die E-Mobilität noch in den Kinderschuhen steckt, also etwa Spanien, Italien oder Polen. Dort wurde parallel zum Stromer eine Variante mit 100 PS starkem Benziner angeboten.