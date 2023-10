Japan: Laden von E-Autos vor roten Ampeln

In der Modellstadt Kashiwanoha Smart City, in der regelmäßig intelligente Verkehrssysteme getestet werden, arbeiten die Universitäten von Tokio und Chiba sowie das Verkehrsministerium an diesem neuartigen Projekt. Laut einer Mitteilung der Uni Tokio sind vor den Ampeln Ladespulen im Straßenbelag eingelassen.

Spezielle Geräte, die an den E-Autos in der Nähe der Reifen montiert sind, können darüber Strom aufnehmen, sobald die Fahrzeuge langsamer werden. Laut den Wissenschaftern liefern zehn Sekunden Stromaufnahme eine Reichweite von etwa einem Kilometer. Mit einer Minute Wartezeit könnte man so gut sechs Kilometer zusätzliche Reichweite erzielen. Das klingt nach wenig, könnte im städtischen Verkehr mit Stop-and-go aber von Nutzen sein.

