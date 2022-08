Makellos glänzt das knallgelbe Maserati MC20 Coupé im hellen Licht der Fabrikhalle. Wir befinden uns auf dem Maserati-Werksgelände in der Viale Ciro Menotti in Modena in der italienischen Region Emilia-Romagna, wo seit mehr als 80 Jahren die legendäre Automarke mit dem Dreizack beheimatet ist.