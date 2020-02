Indien fährt elektrisch

Der knapp vier Meter lange SUV wird mit einem 30,2-kWh-Akku ausgestattet, der Energie für 300 Kilometer liefert – sagen die Tata-Entwickler. Das würde einen Verbrauch von gerade einmal 10 kWh pro 100 Kilometer bedeuten. Der Motor leistet 95 kW (129 PS) und liefert maximal 245 Nm Drehmoment. Der Sprint von 0 auf 100 Stundenkilometer dauert zehn Sekunden. Als reguläre Ladezeit gibt Tata acht Stunden an. Mit an Bord ist ein Infotainmentsystem samt 7-Zoll-Touchscreen. Der Stromer ist in drei Ausstattungsvarianten erhältlich, der Einstiegspreis liegt bei 18.000 Euro.

