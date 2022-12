In Kostenfalle getappt: 3,51 € pro Kilowattstunde

"Ich bin 30.000 bis 50.000 Kilometer pro Jahr unterwegs, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt!" Erbost kehrte Martin P. von einer Dienstfahrt aus Tirol zurück. Der Burgenländer hatte in Linz einen Ladestopp einlegen müssen und war hier in eine Kostenfalle getappt. "Ich habe mich in der Pfarrplatz-Tiefgarage an eine Wallbox von LinzMobil gehängt", schildert der 40-Jährige. Drei Ladepunkte waren besetzt, der Ioniq-5-Lenker nutzte den letzten freien Platz. "Eine 11-kW-Ladestation."

Nach 5,5 Stunden – genau: 326 Minuten – kehrte Martin P. zurück und steckte seinen Stromer ab. Zu seinem Erstaunen hatte der Wagen nur 36,3 kWh geladen. Üblich wären mehr als 55 kWh gewesen.

Ladeleistung zu gering

Der Bio-Getreidehändler konfrontierte den Betreiber LinzMobil mit der mageren Ladeleistung. "Herr P. hat recht, die Ladeleistung war zu gering", sagt Gerald Mayrhofer von LinzMobil im OÖN-Gespräch. Weil alle Ladepunkte belegt waren, habe das Lademanagement gegriffen und die kW-Zahl reduziert. "Wir danken für den Hinweis, die Ladeleistung wird dort noch vor Weihnachten erhöht", so Mayrhofer.

Dass zu wenig Strom floss, ärgert den E-Autofahrer. Aber richtig erbost ist Martin P. über die Abrechnung, denn ihm wurden für den Ladevorgang 127,63 Euro verrechnet – also 3,51 Euro pro Kilowattstunde. "Eine reine Abzocke", schimpft er.

"Ein Klassiker. Bei uns trudeln regelmäßig solche Beschwerden ein", sagt Bernhard Matschl vom Elektro-Mobilitäts-Club Austria (emc-austria.at). Üblicherweise laden die Lenker mit der Karte ihrer Automarke, ihres OEM. Diese Karten würden zwar fast überall funktionieren, aber die Preise seien teils horrend. "Weil Roaming-Gebühren verlangt werden", so Matschl. Dies sei auch in diesem Fall eingetreten.

Was auch Gerald Mayrhofer bestätigt: "Mit der LinzMobil-Ladekarte hätte der Ladevorgang 15 Euro gekostet, hätte der Fahrer per Kreditkarte bezahlt, wären’s insgesamt 25 Euro gewesen."

Neben den exorbitanten Roaming-Gebühren steht freilich auch die Zeitabrechnung massiv in der Kritik. Wie in diesem Fall, bei dem weniger Strom floss, dafür aber der volle Preis pro Minute verlangt wurde. LinzMobil versprach indes, demnächst auf eine Kilowattstunden-Abrechnung umzusteigen.

