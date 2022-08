Im Lexus RZ gewinnt "Heizdeckenfahrt" eine neue Bedeutung

Der Lexus RZ 450e, der im März/April 2023 auf unseren Straßen auftauchen wird, ist das erste von Grund auf neu entwickelte vollelektrische Modell des japanischen Herstellers. Und Lexus wäre nicht Lexus, würde man dabei nicht eigene, spezielle Wege gehen – und zwar in mehrfacher Hinsicht. Eine erste Sitzprobe gab’s am Mittwoch im Autohaus Mitterbauer in Pasching.

Der Antrieb: An Vorder- und Hinterachse findet sich je ein kompaktes Bauteil, das aus E-Motor (vorne 150 kW, hinten 80 kW), Getriebe und Steuergerät besteht. Im Lexus RZ 450e arbeiten beide Achsen zusammen – und somit hat der luxuriöse Japaner stets Allradantrieb an Bord. Dabei gilt: Die Antriebskraft wird automatisch und nahtlos innerhalb von Sekundenbruchteilen zwischen vorne und hinten verteilt – von 0:100 bis 100:0.

Allradantrieb, 4,80 Meter Länge und maximal 750 Kilogramm Anhängelast Bild: Lexus

Akku/Reichweite: Lexus geht bei diesem Premium-SUV nicht auf maximale Akkugröße. Man versucht vielmehr das optimale Verhältnis zwischen Gewicht, Akkugröße und Reichweite zu finden. Ergebnis ist ein Akkupaket mit einer Nettokapazität von 71,4 Kilowattstunden (kWh). Damit liegt man hinter dem direkten Mitbewerb (Audi e-tron, Jaguar I-Pace etc.) zurück, allerdings ist der Lexus RZ 450e auch der leichteste Vertreter im Vergleich. Das führt in Kombination mit weiteren Optimierungen zu einem niedrigen Verbrauch. Lexus spricht von 18,1 kWh je 100 Kilometer (WLTP-Norm).

Eine dieser Optimierungen betrifft die Heizung: Die Heizstrahler befinden sich auf Kniehöhe vor Fahrer/Beifahrer. Da auf ein Handschuhfach verzichtet wird, breitet sich die Wärme im Innenraum schneller aus – sie legt sich, so formuliert es Lexus, "wie eine Decke um die Beine". Dieses System soll acht Prozent an Energie einsparen, verspricht der Hersteller.

Die Zukunft grüßt: Das einzigartige „Yoke“-Lenkrad gibt’s gegen Aufpreis. Bild: Lexus

Das Lenkrad: Gegen Aufpreis gibt es das so genannte "Yoke"-Lenkrad (siehe Bild links). Es erfordert weniger Lenkaufwand – von der mittleren Position bis zum linken oder rechten Anschlag ist nur eine 150-Grad-Drehung erforderlich; ein Übergreifen ist nicht notwendig.

Langlebiger Akku: Lexus garantiert, dass das Akkupaket nach zehn Jahren noch mehr als 90 Prozent seiner Kapazität haben wird.

Panoramadach: Das Glasdach ist mit einer speziellen Beschichtung versehen. Es reduziert im Sommer die Wärmeeinstrahlung und hält im Winter die Wärme im Fahrzeug.