Ihre Autositze könnten Spuren von Oberösterreich enthalten

"Textilprodukte aller Art." Das ist die Antwort auf die Frage, womit der Großteil der Menschen in Oberösterreich die Lenzing AG assoziiert. Das ist so auch richtig. 65 Prozent der Produkte sind in textilen Anwendungen zu finden. Hätten Sie beispielsweise gewusst, dass der Faserhersteller in den vergangenen drei Jahren am Roten Teppich der Oscars mit Kleidern vertreten war? Wir auch nicht.