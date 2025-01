ID.7 schaffte 941 Kilometer

Doch welcher serienmäßige Stromer knackt die größte Reichweite? VW hat’s probiert – und geschafft: Mit einem ID.7 Pro S kam eine Testcrew in Italien 941 Kilometer weit und lag damit 32,7 Prozent über dem WLTP-Normwert von 709 Kilometern. Die Elektro-Limousine verbrauchte 9,2 kWh auf 100 Kilometer. Verbaut war in dem Wolfsburger eine serienmäßige 86-kWh-Batterie, die Leistung des ID.7 gibt VW mit 210 kW (286 PS) an.

