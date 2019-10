ID.3: Wenn Licht spricht

Motto: Das Auto spricht mit dem Fahrer. ID Light, so der Name, beinhaltet ein LED-Band, das den Fahrer ab dem Einsteigen in den Stromer begleitet. Es hebt Hinweise hervor, kündigt nicht nur Telefonanrufe an, sondern auch, wenn der Fahrer bremsen soll. Darüber hinaus warnt das Licht, fährt der Wagen auf der falschen Spur. Die LED-Leuchten sind mit der Sprachsteuerung gekoppelt und geben Rückmeldung, wenn der Fahrer bzw. die Passagiere mit dem System kommunizieren.

