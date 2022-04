Hyper-SUV von Lotus: Eletre

Der sportliche Crossover namens Eletre legt den Sprint von 0 auf Tempo 100 in zwei Sekunden zurück. Und auch die anderen technischen Daten sind der britischen Sportwagenschmiede würdig. Die E-Motoren leisten zusammen 600 PS, die Reichweite beträgt 600 Kilometer. Der Akku des Modells mit der internen Bezeichnung "Type 132" speichert 100 kWh und lädt bis zu 350 Kilowatt (DC). Damit ist nach zwanzig Minuten Strom für 400 Kilometer an Bord. Die Produktion des Eletre beginnt im Laufe des Jahres in China. Nach Europa kommt das Hyper-Car 2023.