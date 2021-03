Honda: Hände weg vom Lenkrad

Als Basis dient das Sicherheitsprogramm "Honda Sensing", das in Europa Serie in allen Honda-Modellen ist. In Japan wurde das System erweitert und heißt "Sensing Elite". Die darin enthaltene "Traffic Jam Pilot"-Technologie erlaubt das autonome Fahren unter bestimmten Bedingungen – zum Beispiel im dichten Verkehr auf Autobahnen. Bei Testfahrten waren 1,3 Millionen Kilometer zurückgelegt worden.

