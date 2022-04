Honda hält die Tradition hoch: Der Civic fährt die elfte Runde

Tradition verpflichtet – auch in Japan. Honda entwickelte exakt 50 Jahre nach dem Debüt die elfte Generation des Honda Civic. Für die kompakte Ikone gilt die neue Vorgabe: "Man-Maximum, Machine-Minimum" (M/M). Also alles für die Menschen, die Technik wird zurückgedrängt. Zumindest platzmäßig, denn der Innenraum wuchs dank 35 Millimeter längerem Radstand. Gleichzeitig legten die Fensterflächen zu, um das Raumgefühl innen zu verbessern. Dafür senkten die Entwickler die Motorhaube um 25 Millimeter ab, was das Sichtfeld nach vorne vergrößert. Apropos Sichtfeld: Die Seitenspiegel sind nun an den Türen, nicht mehr an der Karosserie befestigt.

Der 9-Zoll-Touchscreen in der Mitte rückte weiter nach oben. Bild: Honda

Das Cockpit-Display streckt sich ab der Advanced-Ausstattung auf 10,2 Zoll, der Touchscreen in der Mitte rückte nach oben und misst nur 9 Zoll. Kabelloses Apple CarPlay und Android Auto sind Serie.

Die klassische Verbrenner-Variante hat ausgedient, Honda bietet den neuen Civic nur noch mit e:HEV-Antrieb an, also einem Hybrid-Antrieb. Der 2,0-Liter-Atkinson-Motor erzeugt mit zwei E-Motoren 135 kW (184 PS) sowie 315 Nm. Der CO2-Ausstoß sinkt auf unter 110 g/km, dies bedeutet einen Verbrauch von unter fünf Litern.