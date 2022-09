Dramatik steckte hinter der Ankündigung der Japaner, sich völlig aus Europa zurückzuziehen. Nach heftigen Protesten machten die Asiaten eine Kehrtwende. Mitsubishi bleibt am alten Kontinent bestehen – mit drei Modellen: Space Star, Eclipse Cross und dem Pick-up L200. Im Frühjahr nächsten Jahres kommt ein alter Bekannter zurück: der ASX. Bekannt? Ja, der Name ist bestens bekannt – von der ersten, sehr erfolgreichen Generation. Und das Modell auch – als Renault Captur. Hokuspokus – Der Franzose und der Japaner sind baugleich.

Neuer Frontgrill

4,23 Meter lang, 1,80 Meter breit und 1,57 Meter hoch: Der ASX präsentiert vorne den Mitsubishi-typischen Frontgrill mit Drei-Diamanten-Logo. Am Heck des Fünftürers prangt wie auch auf den Fußmatten ein ASX-Schriftzug. Im Einstiegsmodell verbaut Mitsubishi im Cockpit einen 4,2-Zoll-Bildschirm, optional sind ein 7-Zoll- und ein voll personalisierbares 10-Zoll-Display. Zentral platziert Mitsubishi entweder einen 7-Zoll-Touchscreen im Querformat oder einen 9,3-Zoll-Bildschirm im Hochformat – wobei schon in der Basisversion Apple CarPlay und Android Auto kabellos funktionieren. Höhere Ausstattungsniveaus beinhalten eine integrierte 3D-Navigation und eine Vielzahl an Personalisierungsoptionen, von Benutzerprofilen und Widgets bis hin zu Fahrmodi über das Multi-Sense-System.

Rückfahrkamera serienmäßig

Serienmäßig bei allen Modellen: Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung, Abstandswarner, Spurverlassungswarner, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, Tempomat, Parksensoren und Rückfahrkamera. Optional erhältlich sind: Totwinkelassistent, Spurzentrierungssystem, Geschwindigkeitsbegrenzer, adaptiver Tempomat (mit Stop&Go) und automatischer Fernlichtassistent.

Ende Oktober öffnet Mitsubishi die Bestellkanäle, ausgeliefert werden die ersten ASX-Modelle im März 2023. Preise stehen noch nicht fest. (heb)

Die Antriebe