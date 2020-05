Höher, aber auch ein wenig kürzer: Im neuen GLA steckt mehr Abenteuer

Der Name allein macht noch keinen SUV. Das musste auch Mercedes feststellen – mit dem GLA (Baureihe X 156). 2014 auf den Markt gebracht, ähnelte der kleinste Stuttgarter zu sehr der Limousine. Offroad-Fahrgefühl? Nicht einmal ansatzweise! Die Sternen-Designer lernten und schufen die zweite Generation. Mehr Gelände-Optik, mehr Abenteuer, einfach mehr SUV! Allein höhenmäßig wuchs der neue GLA um zehn Zentimeter auf 1,61 Meter. Das sieht doch gleich viel stattlicher aus.

20-Zöller auf Wunsch

In der Länge schrumpfte der Premium-SUV um 1,5 Zentimeter, die bis zu 20 Zoll mächtigen Räder rückten weiter an die Front bzw. das Heck. Trotz höherer, SUV-typischer Sitzposition in der ersten Reihe bleibt nun mehr Kopffreiheit. Auch für die Knie im Fond fällt der Platz wesentlich komfortabler aus. Wobei sich die hintere, 60:40 geteilte Sitzreihe optional um 14 Zentimeter längs verschieben lässt und sich die beiden Lehnen in der Neigung verstellen lassen.

Apropos Rücksitzbank: Werden die Lehnen nach vorne geklappt, wird der dazugewonnene Kofferraumboden eine schräge Sache – und fürs Beladen mitunter schwierig. Das Laderaumvolumen reicht von 435 bis 1430 Liter. Wobei der Boden praktischerweise höhenverstellbar ist.

Drei Ausführungen stehen für die Bildschirmeinheit bereit: zwei 7-Zoll-Displays, ein 7- und ein 10,25-Zoll-Schirm sowie zwei 10,25-Zoll-Screens (Widescreen-Version). Serienmäßig an Bord fahren MBUX (Mercedes-Benz User Experience), die geniale Sprachsteuerung ("Hey Mercedes!") plus Head-up-Display und das Navi mit Augmented Reality (Verkehrszeichen werden ins Bild eingeblendet) mit.

Neben den Standard-Assistenzsystemen wie Abstandstempomat (Distronic), Park-Assistent, Spurhalteassistent packt Mercedes weitere Helferlein hinein: Abbiegefunktion, Rettungsgassenfunktion, Ausstiegswarnfunktion usw.

Der GLA kommt auf Wunsch auch als Allradler. Ab-Preis: 40.280 Euro (GLA 180d). (heb)