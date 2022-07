Highlander: Aufgefrischt und voll vernetzt

Serienmäßig mit Hybrid- und Allradantrieb ausgerüstet, bieten die Japaner den 4,95 Meter langen Siebensitzer nun auch mit der neuen Metallic-Lackierung Cypress Green an, die Ledersitze sind in Schwarz, Beige oder Cognac-Braun gehalten. Apples CarPlay funktioniert kabellos, das Navi ist Cloud-basiert und liefert Infos in Echtzeit. Unverändert ist der 248-PS-starke Hybridantrieb.