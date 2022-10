In mehr als 40 europäischen Ländern ist der Nutzfahrzeughersteller Ford Trucks bereits vertreten, Österreich war bis vor wenigen Wochen allerdings noch ein weißer Fleck. Mit der Gründung der F-Trucks Austria GmbH ist der Lückenschluss nun gelungen. Sitz des neuen Generalimporteurs ist in Wallern an der Trattnach in Oberösterreich, Gesellschafter sind die beiden eingesessenen Nutzfahrzeug-Verleihspezialisten "KLV Rent" in Wallern sowie "Hama Trucks Austria" in Hörsching.