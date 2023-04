"Händler wissen nicht, ob sie noch Autos bekommen"

Das Gerücht machte noch im Design Center die Runde: "Der Autofrühling stirbt und fand heuer zum letzten Mal statt." Wir fragten beim Autofrühling-Präsidenten Michael Schmidt nach: Was ist dran an den hartnäckigen Gerüchten? OÖN: Nach einer ersten Analyse: Was lief heuer gut, was eher mäßig? Schmidt: Erfreulich ist, dass die Fahrzeuge nicht nur digital konfiguriert und bestellt werden, sondern die Autofrühling-Besucher noch einen echten Bezug zum Fahrzeug haben. Die Leute wollen die Modelle