GTA: Klassiker kehrt zurück

Das Modell erreichte Legenden-Status und wird heute noch in Ehren gehalten. Darum entschieden die Italiener, eine neue Version zu bauen. Der V6-Biturbo-Benziner mit 2,9 Litern Hubraum erzeugt 397 kW (540 PS) und beschleunigt die Sportlerin in 3,6 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Durch den Einsatz von ultraleichten Materialien reduzierte sich das Leergewicht um 100 Kilogramm. Die neue Giulia GTA, die schärfere Werte als die Giulia Quadrifoglio aufweist, wird nur an exklusive Kunden vergeben, die gleichzeitig als Markenbotschafter fungieren.