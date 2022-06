"Grüne Spur" auch für Motorradfahrer

Stoppen, Leerlauf rein, Handschuhe ausziehen, Geldbörserl suchen, Bargeld oder Bankomat- bzw. Kreditkarte herausholen, zahlen, Geldbörserl verstauen, Handschuhe anziehen, Gang einlegen, abfahren – die Prozedur an Mautstellen ist für Motorradfahrer aufwändig wie nervig, egal ob bei Sonnenschein oder Regen. Seit September 2020 läuft vor dem Bosruck- bzw. dem Gleinalmtunnel ein Test, der Lenkern viel Zeit spart. Auf der "Grünen Spur" dürfen nicht nur Auto- und Lkw-Fahrer mit bis zu 50 Stundenkilometer passieren, sondern auch Motorradfahrer. Das Kfz-Kennzeichen wird am Heck abgelesen und in Millisekunden überprüft.

Voraussetzung ist, dass der Motorradlenker online die Digitale Maut erworben hat oder sein Fahrzeug bei der "Digitalen Streckenmaut Flex" der Asfinag registriert und dort sein Kfz-Kennzeichen sowie eine Zahlungsquelle (Kreditkarte) hinterlegt hat. "Wir testen das System jetzt noch bis zum Herbst", sagt Stefan Zangerl von der Asfinag. Dann werde das Projekt analysiert und vemutlich für ganz Österreich freigegeben. Dann können Motorradfahrer auch auf den anderen Mautstrecken die "Grüne Spur" verwenden.

Eine kleine Erleichterung gibt’s aber schon: Biker, die sich bei der "Digitalen Streckenmaut Flex" registriert haben, müssen bei der Maut-Zahlstelle nur ihr Kfz-Kennzeichen sagen und dürfen dann passieren. (heb)