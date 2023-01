Grenzerfahrungen mit dem A110 R

Wohl kaum eine andere Marke ließ so viele Sondermodelle in so kurzer Zeit vom Stapel wie Alpine. Seit 2020 schickten die Franzosen zehn Varianten ihres A100 in die Welt: Légende, GT Color Edition, X Felipe Pantone, Sastruga (1 Stück), South Beach Colorway, Jean Rédélé, Tour de Corse 75 und E-ternité. Dieser Tage folgen Nummer neun und zehn: R bzw. R Fernando Alonso. Das ist weltrekordverdächtig.