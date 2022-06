Grand Cherokee: Teilzeitstromer

Also als Limited 4xe, Trailhawk 4xe, Overland 4xe sowie Summit Reserve 4xe. In der Stadt rollen die PHEV-Jeeps bis zu 51 elektrische Kilometer weit (WLTP), die Gesamtreichweite geben die Italo-Amerikaner mit 700 Kilometern an. Der Teilzeitstromer leistet 279 kW (380 PS) sowie 637 Newtonmeter. Der Plug-in kann bis zu 2320 Kilogramm an den Haken nehmen. Einstiegspreis: 79.800 Euro (Limited).