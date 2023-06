Giga-Factory eröffnet

Dienstag dieser Woche eröffnete der Stellantis-Konzern die erste von drei geplanten Battery-Giga-Factorys in Europa. Das erste Werk der Automotive Cells Company (ACC), an der neben Stellantis auch TotalEnergies/Saft und Mercedes beteiligt sind, steht in Billy-Berclau/Douvrin (Frankreich). Die anfängliche Produktionskapazität von 13 Gigawattstunden (GWh) soll bis 2030 auf 40 GWh steigen. Stellantis hat bereits 24 reine E-Modelle auf dem Markt, die Quote soll sich bis Ende 2024 verdoppeln. 2030 möchten die Franzosen 75 Strom-Modelle anbieten und jährlich fünf Millionen Einheiten verkaufen.

