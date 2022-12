Gekommen, um zu bleiben: Chinas  Autohersteller nehmen zweiten Anlauf

Der erste Anlauf der chinesischen Autohersteller in Europa hat mit einem Fiasko geendet: 2005 wagte der Produzent Jiangling den Sprung auf den alten Kontinent. Das Modell Landwind, ein Geländewagen, wurde bei der "Internationalen Automobilausstellung" (IAA) in Frankfurt vorgestellt. Der Europa-Importeur sprach in der Einladung von einem "einzigartigen Ereignis".