Gebrauchte: Preise sinken leicht – Vans heiß begehrt

Im Windschatten der Neuwagen, die in den vergangenen drei Jahren preislich deutlich zugelegt haben, zogen auch die Preise für Gebrauchte kräftig an. Laut der Plattform AutoScout24 lag der Durchschnittspreis eines Gebrauchten im Jänner 2023 bei 28.418 Euro – minus 0,17 Prozent gegenüber dem Vormonat, 3000 Euro mehr als vor exakt einem Jahr. Mit Jahresbeginn ist auch die Nachfrage in allen Kategorien und Altersklassen um bis zu 50 Prozent wieder stark angestiegen. "Diese Entwicklung ist auch saisonal bedingt. Dennoch sehen wir erste Anzeichen für eine Normalisierung am Gebrauchtwagenmarkt. Das heißt, das Angebot wird voraussichtlich dieses Jahr wieder steigen und die Preisentwicklung wird moderater ausfallen", so Nikolaus Menches, Country Manager von AutoScout24 in Österreich.

Preise für Vans: plus 19 Prozent

Besonders gefragt waren im Jänner bei den Kaufinteressenten Vans und Kleinbusse, die im Jahresvergleich auch mit einem Preisplus von 19 Prozent auf durchschnittlich 25.277 Euro am stärksten zugelegt haben. Unter den Fahrzeugklassen verzeichneten die obere Mittelklasse (+48 Prozent), die Kompaktklasse (+47 Prozent) sowie Kleinwagen (+46 Prozent) das höchste Nachfrageplus gegenüber dem Vormonat.

