Garantie: Jaguar springt weiter

Diese Regelung gilt für alle Modelle des Herstellers, also auch für den I-Pace, der in Graz gebaut wird. Gleichzeitig erhöht Jaguar auch die InControl Remote-Konnektivität. Diese Funktion optimiert die Pannenhilfe – sie kann einen automatischen Notruf absetzen – und eröffnet die Möglichkeit der Interaktion mit dem Fahrzeug aus der Ferne. So informiert sie beispielsweise über den Stand der Tankfüllung, über das Verschließen des Fahrzeugs oder über die Öffnung von Fenstern.