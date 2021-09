Futuristischer Hyundai-Bus

Denn das Design des Staria, so der Name des Fahrzeugs, ist auffallend stromlinienförmig. Die Heckscheibe ist extrem breit. Und an der Front zieht sich ein Leuchtstreifen über die gesamt Breite. Die Maße sind stattlich: 5,23 Meter lang, 1,99 Meter breit und 1,99 Meter hoch. Radstand: 3,27 Meter. Der 2,2-Liter-VGT-Dieselmotor leistet 177 PS und kann mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe oder einer Achtgang-Automatik gekoppelt werden. Preis: 42.798 Euro. Die Variante Transporter (Lieferwagen mit 4935 Liter Ladevolumen) ist ab 24.990 Euro (netto) erhältlich.