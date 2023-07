Der Kleinwagen Peugeot 208 ist für den französischen Autohersteller so etwas wie eine Lebensversicherung: Seit seiner Markteinführung ist er knapp eine Million Mal verkauft worden – in den Jahren 2021 und 2022 war der Zwei-Null-Acht überhaupt das meistverkaufte Auto in Europa, über alle Segmente hinweg.