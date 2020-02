Frischluft nach sieben Sekunden

Die Daten des Zweisitzers klingen atemberaubend: Der 4,0-Liter-Twin-Turbo-V8 erzeugt 510 PS bzw. 685 Nm. Die Kraft wird mittels Acht-Stufen-Automatik von ZF an die Räder weitergeleitet. Spitze: 306 km/h. Die Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen (96,6 km/h) ist nach 3,7 Sekunden erreicht. Selbst das Öffnen des Stoffdachs ist in rekordverdächtigen sieben Sekunden erledigt (bis maximal 50 km/h). Der Kofferraum fasst 200 Liter. Die Auslieferung beginnt im 2. Quartal, der Preis wird in Österreich wohl über 200.000 Euro liegen.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.