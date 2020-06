Frischer Wind für die Mercedes-Zweitürer

Nach der Limousine (OÖN vom 9. März 2020) schickt Mercedes demnächst das E-Klasse-Coupé und das -Cabrio runderneuert auf die Märkte der Welt.

Die nun serienmäßigen Voll-LED-Scheinwerfer konstruierte Mercedes flacher, das Innenleben der zweiteiligen LED-Heckleuchten (ebenfalls Serie) wurde überarbeitet. Als Basisausstattung kommt nun der "A-Shape"-Diamantgrill mit seinem großen, zentrierten Stern. Hightech Silber, Graphitgrau Metallic, Mojave Silber und Patagonien Rot (designo) heißen die vier neuen Lackfarben. Aeroräder ergänzen das Portfolio der Leichtmetallfelgen: Die Alus senken dank ihrer windschlüpfigen Bauweise den Spritverbrauch.

"Kapazitive" Sensorflächen

Die Speichen des Lenkrads sind schmäler, die Sensorflächen der Bedienmodule arbeiten nun "kapazitiv", reagieren also auf Berührung. Bisher funktionierten die Taster "optisch". Dass das Lenkrad beim teilautonomen Fahren in der Hand gehalten wird, musste bisher mittels kurzem Ruckler mitgeteilt werden. Dies entfällt künftig, denn ab sofort sind in der E-Klasse berührungsempfindliche Sensor-Matten verbaut. Serienmäßig statten die Stuttgarter das Coupé und das Cabrio mit zwei 10,25-Zoll-Displays aus, optional mit zwei 12,3-Zoll-Bildschirmen. Imposant wirkt der Widescreen in beiden Größen. Beide Modelle kommen im Herbst zu den Mercedes-Händlern.

Die Motoren: Neben den beiden Dieselmotoren (194 bzw. 340 PS) treiben drei Benziner (197, 258 und 272 PS) das E-Klasse-Cabrio und das -Coupé an. Wobei die Benziner allesamt mit einem 48-Volt-Mild-Hybrid-System ausgestattet werden. Der Startergenerator liefert zusätzlich 14 bzw. 22 (beim E450 4Matic) PS sowie zusätzlich 150 bzw. 250 Nm Drehmoment. Das 9-G-Tronic-Automatikgetriebe ist Serie.

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at