Freie Fahrt wegen Corona: Mehr Temposünder

Leere Autobahnen und Bundesstraßen: Die freie Fahrt verleitete im Vorjahr Autofahrer, mehr Gas zu geben. Die BH Linz-Land, durch deren Rayon die A1 und die A7 führen, registrierte im Vorjahr gegenüber 2019 ein Plus von 6,84 Prozent bei den Verkehrsstrafen. Konkret wurden 2020 254.290 inländische Verkehrssünder erwischt, ein Jahr davor waren’s 237.999 Autofahrer gewesen.

"Die meisten Verkehrsstrafen waren wegen Geschwindigkeitsübertretungen", sagt Bezirkshauptmann Manfred Hageneder. "Die Lenker haben die leeren Straßen ausgenutzt." Dementsprechend stieg auch die Zahl der Führerscheinabnahmen wegen überhöhtem Tempo. 2020 wurde 181 Autofahrern der Schein abgenommen, um 32 mehr als ein Jahr zuvor.

Durch den Lockdown blieben vor allem ausländische Autofahrer fern, so Hageneder. Dies lässt sich auch an der Verkehrssünder-Statistik ablesen: 2020 wurden in Oberösterreich 313.286 ausländische Temposünder ertappt, ein Jahr davor waren’s noch 318.798 gewesen.

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at