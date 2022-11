Forscher testen neue Elektronik am Rad für mehr Sicherheit

Modernste Sensoren und intelligente Software sollen das Radfahren in Zukunft "cooler" und sicherer machen: Unfälle verhindern, die Route anzeigen, Nachrichten einblenden oder vor Gefahren warnen.

An dieser Vision arbeitet Philipp Wintersberger, Professor für Interaktive Systeme an der FH Hagenberg, gemeinsam mit einem Team der TU Wien. "Bei einer Umfrage waren Radler von den neuen Möglichkeiten teilweise sehr begeistert", berichtet Wintersberger: Es wäre ja auch wirklich komfortabel, wenn die richtige Route nicht nur auf einem winzigen Display angezeigt wird, sondern groß und deutlich im Brillenglas erscheint. "Beim Radfahren tragen wir ohnehin fast alle eine Brille, damit bieten sich viele Anwendungen mit künftigen Smartglasses an", so Wintersberger. Neue Apps könnten in Zukunft für Brillen von Google oder Apple entwickelt werden, die Anwender laden sie herunter und nutzen sie ähnlich wie Apps schon heute am Smartphone.

Wintersberger forscht unter anderem an Lösungen für Augmented und Virtual Reality. So hat das Team gemeinsam mit Studenten auch einen Rad-Simulator gebaut, auf dem man mit VR-Brille durch eine virtuelle Stadt radeln kann. Damit können neue Sicherheitsideen getestet werden. Einfachstes Beispiel ist eine Anzeige, welchen Abstand man auf Radwegen von den parkenden Autos einhalten sollte, um nicht von einer überraschend geöffneten Tür getroffen zu werden.

Testfahrt mit VR-Brille Bild: TU Wien

Blick-Aufzeichnungen zeigten den Forschern, dass sich Radler zum Beispiel von Textnachrichten am Smartphone teilweise stark ablenken lassen: "Wir könnten eine Software entwickeln, die solche Nachrichten während der Fahrt unterdrückt und nur beim Halt an einer roten Ampel anzeigt", so Wintersberger. Navigation auf unbekannten Routen ist ein weiterer Schwerpunkt, so könnte das System zum Beispiel vor Gefahrenstellen warnen. Welche elektronischen Hilfen sich die Radler wirklich wünschen, wird in einer Online-Umfrage erhoben.