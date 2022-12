Ford Ranger Platinum: Es darf von allem ein bisserl mehr sein

Der neue Ford Ranger Platinum ist das Topmodell in Österreich.

Die Pick-ups haben in den vergangenen Jahren einen veritablen Wandel hingelegt – weg vom reinen Nutzfahrzeug mit Pritsche, hin zum Lifestyle-Gefährt, das auch vor der Oper und im Familienalltag beste Figur macht. Entsprechend hochwertig und umfassend ist mittlerweile auch die Ausstattung.

Das zeigt sich exemplarisch am neuen Ford Ranger, für den es erstmals die luxuriöse Version "Platinum" gibt. Das neue Topmodell in Österreich, das ab 79.468 Euro (brutto) kostet, hat einen 3,0-Liter-Turbodiesel mit sechs Zylindern unter der wuchtigen Haube. Der 240 PS starke Selbstzünder mit einem Drehmoment von 600 Newtonmetern steht in enger Verbindung mit der Zehngang-Automatik; entsprechend souverän sind die Fahrleistungen.

An den Haken nehmen kann der luxuriös ausstaffierte Pritschenwagen Anhänger mit bis zu 3500 Kilogramm Gewicht – und die Nutzlast beträgt mehr als eine Tonne.

In der geräumigen Doppelkabine sitzen bis zu fünf Passagiere auf Ledersitzen, erfreuen sich an einer Soundanlage von Bang & Olufsen mit zehn Lautsprechern und blicken auf eine volldigitale Instrumententafel mit 12,0-Zoll-Touch-screen. Mit an Bord des Ranger Platinum sind zudem das Infotainmentsystem "Sync4A" und zahlreiche Fahrer-Assistenzsysteme.

Wer darauf verzichten kann, greift zum Einstiegsmodell Ford Ranger XL, das als Doppelkabine ab 47.916 Euro (brutto) kostet. Mit Einzelkabine startet der Ranger XL bei 44.591 Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Clemens Schuhmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.