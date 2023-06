Farbenfrohe Primaveras

Als Hommage an das bunte und von italienischem Lebensgefühl geprägte Vespa-Universum startet die Sonderedition nun auch in Österreich. Die Italiener nennen die Farbtöne, in denen der Kult-Roller lackiert ist, Arancio Color Vibe und Bianco Color Vibe. Die Vespa Primavera Color Vibe ist mit Hubräumen von 50 und 125 cm³ erhältlich. Die kleine Italienerin ist ab 3699 erhältlich, die 125er ab 5199 Euro.

