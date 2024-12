Erste Mitfahrt im "Ein-Liter-Auto des Elektrozeitalters"

Timmelsjoch. Acht Uhr in der Früh. Minus zwölf Grad und heftiger Wind. Vor uns steht der neue Mercedes-Benz CLA – als Vorserienfahrzeug, getarnt mit viel roter Klebefolie. Nur die Scheiben sind frei, bei den Scheinwerfern und Rücklichtern gibt’s lediglich Gucklöcher. Was halt erforderlich ist, um überhaupt eine Zulassung für die finalen Abstimmungsfahrten zu bekommen. In voller Schönheit wird der künftige Baby-Benz erst im Frühjahr 2025 zu sehen sein, bei der Weltpremiere.