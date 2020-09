Emissionsfreies Reisen für bis zu neun Passagiere

Opel treibt die Elektrifizierung der Modellpalette konsequent voran: Ab sofort steht auch die Großraum-Limousine Zafira unter Strom. Der vorsteuerabzugsfähige Kleinbus Opel Zafira-e Life wird in drei Längen (4,60, 4,95 und 5,30 Meter) angeboten und bietet Platz für bis zu neun Passagiere. Dank der Fahrzeughöhe von nur 1,90 Meter macht der Elektro-Bus auch vor Tiefgaragen nicht Halt.

Der Elektroantrieb, den wir bereits aus dem Opel Corsa und diversen Peugeot-Modellen kennen, umfasst einen E-Motor mit 136 PS und 260 Newtonmeter Drehmoment sowie einen Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von wahlweise 50 oder 75 Kilowattstunden (kWh). Damit sind Reichweiten von 230 bzw. 330 Kilometer möglich. Die Höchstgeschwindigkeit ist im Sinne einer hohen Reichweite übrigens mit 130 km/h begrenzt.

Für den vollelektrischen Bus gibt es gleich mehrere Ladeoptionen: Der Zafira-e lässt sich über eine Wallbox zu Hause oder in der Firma, über Schnellladestationen (mit 100 kW Gleichstrom ist der 50-kWh-Akku in nur 30 Minuten wieder bei 80 Prozent) oder über jede beliebige Steckdose laden. Die Akkuzellen sind im Fahrzeugboden verbaut, was den Schwerpunkt senkt und das großzügige, höchst variable Platzangebot nicht einschränkt.

1000 Kilogramm Anhängerlast

Apropos Platz: Der Opel Zafira-e Life kann auch mit einer Anhängerkupplung ausgerüstet werden und bis zu 1000 Kilogramm schwere Hänger ziehen.

Die Türen der E-Lounge auf Rädern öffnen sich ab 57.650 Euro, davon abzuziehen sind allerdings noch diverse Förderungen und – bei gewerblicher Nutzung – die Vorsteuer.