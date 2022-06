Elektrisierende Sonderedition

Äußerlich zeichnet sich die Sonderedition durch warmes Titan an Teilen wie dem F1-Blade am unteren vorderen Stoßfänger, den seitlichen und hinteren unteren Karosseriezierteilen und den Felgenmarkierungen aus. Am Heck weist ein eigenes Emblem auf die Elektrifizierung hin. Innen zieren Titanium-Nähte die Sitze, am Lenkrad prangt ein "E" als E-Tech-Signatur. Die Modelle Arkana und Clio sind ausschließlich mit E-Tech-Hybridantrieb verfügbar, der Megane und der Megane Grandtour nur als E-Tech-Plug-in-Hybrid. Der Captur kann mit beiden Antrieben bestellt werden.