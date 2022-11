Elektrischer Volvo EX90 lädt schnell und fährt weit

Der schwedische Autohersteller Volvo will ab dem Jahr 2030 ausschließlich elektrische Fahrzeuge anbieten. Vorbote dieser raschen Transformation ist der neuer Premium-SUV EX90, der am Mittwoch in Stockholm enthüllt wurde. Der fünf Meter lange, ausschließlich elektrisch angetriebene Siebensitzer baut auf einer neuen Elektro-Plattform auf.