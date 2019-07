Elektrischer Dauerläufer

60 Kilometer (NEFZ) – so weit wie kein anderes Modell – fährt der Münchner der neuen Generation rein elektrisch. Der E-Antrieb ist in das 8-Gang-Steptronic-Automatikgetriebe integriert. Als Systemleistung gibt BMW 252 PS an, die kurzfristig in der Boost-Funktion um 41 PS gesteigert werden können. Der 330e, der dieser Tage auf den Markt kommt, fährt bis zu 140 km/h rein elektrisch. Einstiegspreis: 49.350 Euro.

