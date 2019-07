Mit acht Jahren lernte er das Mopedfahren rund um den elterlichen Bauernhof. Jetzt, als 36-Jähriger, besucht er Mutter und Vater mit einem Audi e-tron. Konkret: dem ersten e-tron Österreichs. Dieses Erstlingsprivileg sprach Audi-Importeur Porsche Holding Salzburg dem Runtastic-Gründer zu.

"Intelligent fahren"

"Elektrisch fahren muss man lernen!" Nach den ersten Kilometern mit dem Vier-Ringe-Modell bestätigte sich, was ein Spezl dem Linzer zuvor angekündigt hatte. "Man muss intelligenter zur Kreuzung fahren", sagt Gschwandtner. "Früh vom Gaspedal und lange rollen lassen." Dann rekuperiert das Auto – sprich: gewinnt Energie zurück. Schließlich haben E-Auto-Fahrer immer die Reichweitenanzeige im Auge.

"Der E-Antrieb an sich ist genial. Das Drehmoment aus dem Stand ist enorm, das Fahren ein wirklich cooles Gefühl." Lautlos, extreme Beschleunigung – "fantastisch!"

Aber da ist freilich eben auch besagte Reichweite, mit der E-Auto-Fahrer streng haushalten müssen. "Ich fahre eigentlich immer ohne Navi – wenn ich den Weg kenne." Wenn Florian Gschwandtner allerdings eine Ladestation sucht, dann drückt er den "Ein"-Knopf.

„Die Darstellungen auf den Bildschirmen sind stark“, sagt der 36-Jährige. Bild: Weihbold

Wie auf der ersten Reise mit dem e-tron nach Tirol. "Da bin ich unterwegs noch dahin und dorthin gefahren. Und dann war die Reichweite zu gering, um Tirol zu erreichen." In Salzburg steuerte der Linzer ungeplant eine Smatrics-Schnellladestation an. "Das Laden funktioniert gut", resümiert er. Vor allem in der Garage daheim sei das Stromtanken sehr angenehm. "Das ist sehr bequem." Nachsatz: "Ich bin verwundert, dass das alles so gut funktioniert."

"Ein Zeichen setzen"

Als Unternehmer und Investor sei er neuer Technik gegenüber aufgeschlossen. "Ich wollte mit dem e-tron auch ein Zeichen setzen", sagt er. "Auch in Richtung Umweltschutz." Aber warum keinen Tesla? Immerhin gilt Elon Musk mit seinen E-Modellen als unumstrittener Vorreiter der E-Mobilität. "Abgesehen von den mechanischen Schwächen bei den Teslas: Wir in Europa haben schon genug Kompetenzen an die USA abgegeben – Stichwort: Apple, Facebook, Google, Amazon –, da müssen wir den Amerikanern nicht auch noch die Autos überlassen." Daneben "bin ich designverliebt" – in Audi-Modelle.

Kamera statt Außenspiegel: Das Bild wird ins Innere übertragen. Bild: Weihbold

Traum erfüllt

Für weitere Strecken steigt der 36-Jährige dann und wann in seinen Audi RS5 um. Aber da parkt auch eine absolute Rarität in seiner Garage. "Mein erstes Auto war ein 2er-Golf mit 80 Diesel-PS", erzählt Gschwandtner. "Ich wollte einen GTI haben, aber meine Eltern hatten eine PS-Grenze gezogen." Im Vorjahr hat sich der Unternehmer und Investor, der an etlichen Start-ups beteiligt ist, einen Traum erfüllt: einen VW Golf GTI der 1. Generation. "Mit Original-Lack."

Audi e-tron

Fast 500 Stück Audi e-tron 55 wurden heuer in Österreich neu zugelassen. „Wir sind somit ausverkauft“, sagt eine Audi-Sprecherin. Wer jetzt bestellt, darf sich über die Auslieferung seines e-tron im ersten Quartal 2020 freuen.

Ende 2019 wird der e-tron 50 kommen: 71,2 kWh-Akku (statt 95 kWh), rund 70 Kilometer weniger Reichweite als der große Bruder (417 km), 190 km/h schnell, keine Boost-Funktion. Preise stehen noch nicht fest.