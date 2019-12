Elegantere Optik und LED-Licht

An der geglätteten Front pressten die Japaner die Lufteinlässe in eine elegantere Form, Voll-LED-Scheinwerfer kommen als Serienausstattung. Optional verbaut Honda achtfach verstellbare Fahrersitze, das vereinfachte Infotainmentsystem beinhaltet nun Apple CarPlay und Android Auto. Neu im Programm ist der Type- R-Ableger Civic Sport Line mit dem 1,0 VTEC Turbo (126 PS) in den Ausstattungsvarianten Comfort (Sechsgang-Schaltgetriebe) und Executive (Sechsgang-Schaltgetriebe und CVT-Automatikgetriebe). Preise: ab 22.890 Euro.

