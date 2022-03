Elaris: Der nächste Farbtupfer am Automarkt

Die Welt von Elaris ist kunterbunt: Im Stammbaum von Firmen-Gründer Lars Stevenson taucht an der Stelle des Opas ein chinesischer Name auf, während seine Gattin aus dem Salzkammergut stammt. Gegründet hat Stevenson das Unternehmen Elaris Ende 2020 in Deutschland, dieser Tage wird das Geschäftsfeld auf Österreich ausgeweitet.