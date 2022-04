Eingeparkt in der SUV-Nische

Swatch- und Smart-Gründer Nicolas Hayek würde wohl verzweifeln. Von seiner Grundidee eines zweisitzigen Stadtautos bleibt beim neuen Projekt #1 nicht mehr viel übrig. Positiv formuliert: Das Modell, das Mercedes mit dem chinesischen Partner Geely entwarf, eröffnet neue Marktchancen, holt neue Kundenkreise an Bord. Der klassische For–Two, der von Renault kreiert wurde, bleibt weiter bestellbar.

1,69 Meter: stattliche Höhe

Der #1 misst mit 4,27 Meter Länge weit mehr als der ForTwo (2,74) oder auch der ForFour (3,52). Und auch die Breite (1,82) und die Höhe (1,64) haben stattliche Maße. Ausgewachsene Maße, wie Modelle der Golf-Klasse. Smart spricht selbst von einem SUV, der da in China entstand.

Und doch: Der Viersitzer-Smart besitzt einen außergewöhnlichen Charme. Vorne grinst ein verschmitztes Gesicht, die seitliche Silhouette gleicht einem gewieften SUV-Coupé, drinnen fährt der Schwaben-Chinese abseits des Design-Mainstreams. E-Auto-typisch schrumpfte das Cockpit-Display auf ein breites Mäusekino-Format, dafür türmt sich der zentrale 12,8-Zoll-Touchscreen auf wie das Dachsteinmassiv. Knöpfe und Schalter – auf der Mittelkonsole Fehlanzeige. Eine reduzierte Zahl an Bedienelementen versammelt sich hingegen auf dem Multifunktionslenkrad, das trotzdem nicht überfüllt wirkt. Die Mittelkonsole baut eine Brücke zwischen Mittelarmlehne und Armaturenbrett, Smart sagt, die "Konsole schwebt".

Reduktion: Schalter und Knöpfe nur noch auf dem Multifunktionslenkrad Bild: Smart

Über den Köpfen öffnet ein Mega-Panorama-Glasdach den Blick Richtung Himmel bzw. Überkopf-Ampel, die verdeckten Türgriffe außen fahren aus, wenn sich der Lenker mit dem digitalen Schlüssel nähert. Wobei der Smart-Eigner mehrere digitale Schlüssel via Smartphones verteilen und dabei die Rechte, wer was machen darf, bestimmen kann.

High-End-Sound aus 13 Boxen

Den Sound verteilt eine Beats-High-End-Anlage auf 13 Lautsprecher plus einem Subwoofer.

Die 60:40 geteilte Rückbank lässt sich 13 Zentimeter längs verschieben, dahinter nimmt der Kofferraum bis zu 411 Liter auf. Der Frunk, der Stauraum unter der Fronthaube, packt noch einmal 15 Liter. Oder das Ladekabel.

Der Smart #1 trudelt im Herbst dieses Jahres in Europas Schauräumen ein, einen Preis haben die schwäbischen Chinesen noch nicht genannt.

Smart #1: die Technik

Der Tradition treu bleibt Smart zumindest beim Heckantrieb. Ein 200 kW (272 PS) starker E-Motor treibt die hinteren Räder an. Maximales Drehmoment: 343 Nm. Bei 180 km/h regelt die Nummer eins ab. Die NCM-Batterie (Lithium-Ionen-Akku) speichert 66 kWh. Mit dieser Energie schafft das SUV-Coupé 420 bis 440 WLTP-Kilometer. Wie schon die kleinen Brüder kann der neue Smart mit 22 kW (AC) geladen werden. An Gleichstrom (DC) nimmt der Schwabe 150 kW auf. An Leergewicht bringt das Modell 1820 Kilogramm auf die Waage (EU), als Nutzlast gibt Smart 450 Kilogramm an. Felgendimension: 19 Zoll.