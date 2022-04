Eine vegane Kur für den kleinen Kodiaq-Bruder

Warum Skoda den Yeti aus dem Programm nahm und den Karoq in die Spur stellte, darüber rätselte 2017 nicht nur die Fachwelt. Fakt ist aber: Der kleine Bruder des Kodiaq startete voll durch und setzte sich hinter dem Octavia an die zweite Stelle des firmeninternen Rankings. Jetzt gab’s ein zartes Update für den SUV. Mehr Ecken und Kanten, mehr Schwarz und vor allem serienmäßig LED-Licht: Die Front zeigt sich einen Hauch markanter. Erstmals tauchen in der Extras-Liste Voll-Matrix-LED-Scheinwerfer auf. Neue aerodynamische Felgen drücken mit einem Feinschliff am Unterboden den cW-Wert um zehn Prozent auf 30. Innen unterzogen die Tschechen den Karoq einer veganen Kur: Die Türverkleidung, die Sitze und die Armauflage werden aus recycelten Materialen hergestellt.

Neben der Basis-Version bietet Skoda nur noch die Sportline an. Ab 28.900 Euro. (heb)